Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği Yangın söndürme sırasında 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi Küçükçekmece'de 5 katlı binanın 4'ncü katında elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında, bir genç kız ve iki itfaiyeci dumandan etkilendi.

Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği

Yangın söndürme sırasında 2 itfaiye görevlisi dumandan etkilendi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 5 katlı binanın 4'ncü katında elektrik tesisatından çıktığı ileri sürülen yangında, bir genç kız ve iki itfaiyeci dumandan etkilendi. Kısa sürede iki daireyi saran yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen itfaiyecilerden biri yere yığıldı.

Yangın, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Sarıasma Sokak'ta saat 16.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4'ncü katandaki oturma odasında elektrik tesisatından yangın çıktığı ileri sürüldü. Yangın kısa sürede tüm daireyi sardı. Yangının fark edilmesi üzerine evde bulunan biri genç kız ve iki çocuk olmak üzere 3 kişi son anda kapıdan kendi imkanlarıyla kaçarak, kurtuldu. Kısa sürede üst kata sıçrayan yangın korkuya neden oldu. Komşular tarafından bina boşaltıldı, binanın elektrik ve doğalgazı kesildi. Bunun üzerine vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiye gelene kadar ev sakinleri ile komşular kendi imkanlarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alındı.

Yangın sırasında evde bulunan ve dumandan etkilenen genç kız tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yangına müdahale sırasında da iki itfaiye eri dumandan etkilenirken, biri dayamayıp yere yığıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale ederken, polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek sokağı kapattı. Yangının söndürülmesinin ardından iki daire kullanılamaz hale gelirken, büyük hasar meydana geldi. İtfaiyenin yaptığı ilk incelemede yangının elektrik tesisatından çıktığı ileri sürüldü.

Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği
Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği
Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği
Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Orman Mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın acı haberi baba evine ulaştı! Feryatları yürekleri dağladı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Düşen yangın uçağının barajdan su aldığı son görüntüleri ortaya çıktı
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Son dakika haberleri: Yangın söndürme uçağının düşme anı kamerada
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Meral Akşener Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Bülent Ersoy Şeyma Subaşı
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Küçükçekmece'de 5 katlı binada yangın paniği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 09:23:03. #1.16#

title