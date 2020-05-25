KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI
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KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi.

25.05.2020 06:29 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:36

Küçükçekmece'de 4 katlı bir binanın çatısından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.

Yangın, İnönü Mahallesi Korutürk Sokakta bulunan 4 katlı bir binanın çatısında saat 04.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İddiaya göre aynı sokakta oturan vatandaşlar, komşularının apartmanının çatısından dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede tüm çatıyı saran alevlerden dolayı bina sakinleri sokağa indi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşlara sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi. Ekiplerin yangının çıkış sebebini araştırdığı öğrenildi. Yangın çıkan binanın yan binasında oturan bir vatandaş, Ailemi çıkardım. Yangının çıkış nedenini bilmiyorum. Binadan apar topar çıktık. Diğer binanın çatısından başlamış. Bizim binaya da sıçramak üzere. Rüzgar olsa bizim çatıya da sıçrardı diye konuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 4 KATLI BİNANIN ÇATISI ALEV ALEV YANDI

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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