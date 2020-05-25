Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
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Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı Çatının yanma anı vatandaşların cep telefonlarına yansıdı Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı.

25.05.2020 06:19 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:24

Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Çatının yanma anı vatandaşların cep telefonlarına yansıdı

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alındı. Çatı katının yanma anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın saat 04.30'da Küçükçekmece İlçesi İnönü Mahallesi Korutürk ve Okul Sokakları kesişimi üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın çatı katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Çatıdan alev ve dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelerek yangını kontrol altına aldı. 4 katlı binanın çatısı kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Küçükçekmece'de 4 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı

Kaynak: İHA

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