Küçükçekmece'de 4 araç yandı

Küçükçekmece'de atık kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangının park halindeki araçlara sıçraması sonucu 4 araç yandı.

İstasyon Mahallesi Yunus Emre Caddesi'nde atık kağıtların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, yan tarafta park halindeki 1 minibüs ve 3 midibüse sıçradı.

Yangını gören çevredekiler polis, sağlık ve ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle 2 araç tamamen yanarken 2 araçta da maddi hasar oluştu.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA