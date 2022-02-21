Son dakika haberi... Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın balkonu çöktü, mahalle savaş alanına döndü

Sokakta kimsenin olmaması faciayı önledi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katındaki balkonlarda henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Çökme sırasında sokak içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Olay, akşam saatlerinde Küçükçekmece Söğütlüçeşme Mahallesi 2'nci Sümbül Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın 2'nci ve 3'üncü katlarındaki dairelerin balkon kısımlarında henüz bilinmeyen bir sebeple çökme meydana geldi. Gürültüyü duyarak sokağa çıkan vatandaşlar neye uğradığını şaşırdı. Vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen polis ve zabıta ekipleri önlem alırken, itfaiye ekipleri ise enkazı kaldırmak için çalışma başlattı. Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çökme sırasında sokak içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Ekipler balkonlarda yaşanan çökmenin nedenini belirlemek için çalışma başlattı.