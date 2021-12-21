Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi - Haberler
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Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi Küçükçekmece'de tekel bayilerine akşamüzeri 'kaçak alkol' denetimi İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı her geçen yükselirken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

KÜÇÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

Küçükçekmece'de tekel bayilerine akşamüzeri 'kaçak alkol' denetimi

İSTANBUL - İstanbul'da sahte alkolden ölenlerin sayısı her geçen yükselirken, polis ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı. Küçükçekmece'de 60 personelin katılımıyla gerçekleştirilen sahte alkol denetimlerinde, tekel bayiler tek tek kontrol edildi.

İstanbul'da son 10 günde sahte alkolden zehirlenerek yaşamını yitirdiği değerlendirilen kişilerin sayısı 30'a yükselirken, polis ekipleri de sahte alkole yönelik denetimleri sıklaştırdı.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri himayesinde kaçak alkole yönelik denetim gerçekleştirildi. Asayiş Büro Amirliği himayesinde yapılan denetime Kaçakçılık ve Organize Suçlarla, Yunus, Devriye, Önleyici ve Güvenlik Büro Amirliği ekipleri destek verdi.

İlçe genelinde 27 ekiple halinde 60 personelle tekel bayilerine akşamüzeri baskın yapıldı. Ekipler, alkol satışı yapan tekel bayilerini denetledi. Denetim sırasında tekel bayilerinin depo olarak kullandığı yerlerde didik didik arama yapıldı. Denetimde ekipler, iş yerinin alkol satış faturalarını denetlerken, cihazla şişlerin üzerindeki barkot okuyucu makine ile kontrol yaptı. İş yerlerinin vergi levhası ile evrakları kontrol edildi. Uygulamada ekipler, kaçak alkol satışına karşı işletme sahiplerini uyardı.

Polis, denetleme sırasında alkol almaya gelen vatandaşları ise sahte alkole karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu.

Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

Küçükçekmece'de 27 ekiple kaçak alkol denetimi

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İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Son Dakika Haberleri

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