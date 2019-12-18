18.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:30

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA