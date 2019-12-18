Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi...
Haberler » 3. Sayfa » Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi... - Haberler

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi...

Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi.

18.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 18.12.2019 13:30
Küçükçekmece'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi...

'de 21 Temmuz 2019'da alkollü araç kullanan ve yaptığı kaza ile üniversite öğrencisi Begüm Kartal'ın ölümüne, 12 kişinin de yaralanmasına neden olan Fatih Sezer'in yargılanmasına devam edildi. Sezer'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, bilirkişi raporunun bir sonraki celseye kadar beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler