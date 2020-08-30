Küçükçekmece'de 2 otomobil yandı
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Küçükçekmece'de 2 otomobil yandı

Küçükçekmece'de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Küçükçekmece'de 2 otomobil yandı
30.08.2020 05:03 | Son Güncelleme: 30.08.2020 06:00

Küçükçekmece'de park halindeki 2 otomobil yanarak kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Piri Reis Sokak'ta park halindeki 34 CYT 458 ve 26 DJ 160 plakalı otomobilin alev aldığını gören semt sakinleri, yangın söndürme tüpleriyle müdahale ederek itfaiyeyi aradı.

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince, araçlardaki yangın söndürüldü.

Kundaklama şüphesi üzerinde duran polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu.

Kaynak: AA

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