Küçükçekmece'de 2 kişinin öldüğü trafik kazasına ilişkin davada sanığa 7 yıl 9 ay hapis cezası

Küçükçekmece'de alkollü olarak kullandığı araçla çarptığı taksideki sürücü ve yolcusunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Küçükçekmece'de alkollü olarak kullandığı araçla çarptığı taksideki sürücü ve yolcusunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla yargılanan sanığa, "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 7 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan müşteki avukatları, sanığın hız sınırını yüzde 130 aştığını, olay yerinde fren izlerinin olmadığını savunarak, sanığın aldığı alkolün normal yolda yürünmeyecek düzeyde olduğunu iddia etti.

Sanık Doğa Yılmaz'ın avukatı İsmail Cem Halavurt, olaydan basit taksirden söz edilebileceğini, alkolün etkisinin kişiden kişiye değişebileceğini anlatarak, müvekkilinin 35 kilometre mesafeyi kazasız gittiğini, olayın yerdeki işaretlemelerden kaynaklandığını savundu.

Dosyayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Doğa Yılmaz'ın "bilinçli taksirle" 2 kişinin ölümüne neden olduğu gerekçesiyle 7 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, ayrıca sanığın sürücü belgesinin de 1 yıl süreyle geri alınmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Basın Ekspres yolunu TEM karayoluna bağlayan yolda zemin bozulmasından dolayı asfalt çalışmaları yapıldığı, bu kapsamda yolun belirli bölümlerinin kapatıldıktan sonra trafiğin çift yönlü akışına izin verildiği belirtilerek, 27 Haziran 2020'de sanık Doğa Yılmaz'ın kullandığı aracın bu yolda şerit ihlali yaparak, karşı yönden gelen Adnan Türkmen'in kullandığı ticari taksiye çarptığı anlatılmıştı.

Çarpma sonrası taksi sürücüsü Adnan Türkmen ile yolcu Muhammed Batal'ın hayatını kaybettiği aktarılan belirtilen iddianamede, olayda yaralanan sanık Yılmaz'ın 1.44 promil alkollü olduğu ifade edilmişti.

İddianamede, sanık Doğa Yılmaz'ın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Melike Gallenkuş