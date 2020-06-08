Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlaması; 50 yıla kadar hapis istendi
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Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlaması; 50 yıla kadar hapis istendi

KÜÇÜKÇEKMECE'de eşi Zeynep K.'yı ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Aykut D.'yi (31) evinde yakaladığı ve kilitlediği odada onların 5'inci kattaki balkondan atlayarak ölmelerine sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.(32) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Engin C.

Küçükçekmece'de 2 kişinin balkondan atlaması; 50 yıla kadar hapis istendi
08.06.2020 13:06 | Son Güncelleme: 08.06.2020 13:06
KÜÇÜKÇEKMECE'de eşi Zeynep K.'yı ve eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Aykut D.'yi (31) evinde yakaladığı ve kilitlediği odada onların 5'inci kattaki balkondan atlayarak ölmelerine sebep olduğu iddiasıyla tutuklanan Hüseyin K.(32) ile olay sırasında yanında bulunan arkadaşı Engin C. hakkında "Olası kast ile insan öldürme" suçundan ayrı ayrı toplam 50 yıla kadar hapis cezası istendi.

Küçükçekmece'de 25 Kasım 2019 tarihinde meydana gelen olayla ilgili Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede  Zeynep K. ile sanık Hüseyin K.'nın evli ve 2 çocukları olduğu ve  Aykut D.'nin, Zeynep K. ile aynı mahallede ikamet ettiği belirtildi. 

Suç tarihinden 1 ay kadar önce sanık Hüseyin K.'nın eşinin telefonundaki Aykut D. ile olan mesajlaşmaları gördüğünü iddia ettiği, bu nedenle de aralarında bazı ailevi problemler oluştuğunu söylediği  iddianamede yer aldı.  Zeynep K.'nın, eşine  Aykut D. ile bir ilişkisinin bulunmadığını söylediği, hatta bu olaydan dolayı bir gün intihar edeceğini söyleyerek evden ayrıldığı fakat eşinin kendisini ikna ederek eve dönmesini sağladığı iddianamede ifade edildi.  İddianamede Hüseyin K. ve ölen eşi Zeynep K. ile Aykut D.'nin bir kafede buluşarak aralarındaki mesele hakkında konuştukları, maktulün Zeynep K. ile aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını söylediği, sanığın buna inandığı  izlenimi yarattığı belirtildi.

İÇİNDE KALAN ŞÜPHEYİ GİDERMEK İÇİN EVE GELDİ

İddianamede sanık Hüseyin K.'nın olay günü muhtemelen içinde kalan şüpheyi  gidermek amacıyla işten erken ayrılarak evine geldiği ve zili çaldığında kapının uzun süre açılmadığı anlatıldı. İçeriye giren sanığın  yatak odasına geçtiğinde,, montunun cebinde puro almaya çalıştığı esnada dolabın tabanında bir çift ayak gördüğü ifade edildi. Dolabın kapısını açtığında maktulün  üzerinde sadece iç çamaşırı bulunduğu halde dolap içerisinde gizlenmiş vaziyette olduğunu fark ettiği ve sanığın maktulle boğuştuğu kaydedildi.

KAPIYI KİLİTLEYİP ARKADAŞINI ÇAĞIRDI

Hüseyin K.'nın müdahale etmek isteyen eşi Zeynep K.'yı iteklediği, maktulün evin mutfağına gittiği ve mutfak balkonundan yatak odası penceresine giderek maktulün bulunduğu yatak odasına gittiği, telefon ile kendi aile bireylerini ve eşinin yakınlarını arayarak durumu haber verdiği ve arkadaşı diğer bir sanık Engin C.'nin de eve geldiği belirtildi. Engin C.'ye eşini ve arkadaşını yatak odasına kilitlediğini söyleyen Hüseyin K., balkonda iki maktulün demirliklerini tutunmuş vaziyette gördüklerini ifade edildi. İddianamede sanıkların aşağıya atlamamalarına engel olmak için hiçbir şey söylemeksizin bulundukları yerde beklemeye başladıkları aktarıldı. Zeynep K ve Aykut D.'nin korku ve paniğe kapılarak bir süre balkon korkuluklarından bekledikten sonra zarar görmeksizin kurtulamayacaklarını anlayarak kendilerini beşinci kattan birlikte aşağıya bıraktıkları belirtildi.

YAKINLARDA BEKLEYEREK SONUCUN MEYDANA GELMESİNİ SAĞLADI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise sanıkların, maktulleri beklemeye başladığı ve balkondan uzaklaşıp kolluk görevlilerine haber vermemeleri halinde ölenlerin aşağıya atlamamaktan vazgeçeceklerini bildiklerini halde, kendilerini atmaları için bulundukları yeri terk etmediklerine yer verildi.  Değerlendirme kısmında sanıkların, maktullere şiddet veya tehdit uyguladıkları hususu somut delillerle tespit edilmemiş olmakla birlikte, korku, kaygı ve paniğe kapılarak aşağıya atlayacaklarını ve yere düşerek öleceklerini öngördükleri halde yakınlarında bekleyerek sonucun meydana gelmesini sağladıkları belirtildi.

50 YILA KADAR HAPİSLERİ İSTENDİ

İddianamede sanıklar Hüseyin K. ve Engin C. hakkında "Olası kast ile insan öldürme" suçundan ayrı ayrı toplam 50 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. 


- İstanbul

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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