KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

21.12.2020 05:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 05:57
KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU / İSTANBUL DHAKüçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu.

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

Küçükçekmece'de gece saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanan 14 yaşındaki kız çocuğu hastane dönüşü evinde ailesi tarafından ölü olarak bulundu. Polis ekipleri kız çocuğunun yaşadığı evde detaylı olay yeri çalışması yaparken, ailesi sinir krizi geçirdi. 

Olay Küçükçekmece, İstasyon Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sarıgül Sokak'ta 3 katlı bir binanın birinci katında oturan Y. I. (14) henüz bilinmeyen bir nedenle rahatsızlanınca ailesi tarafından en yakın hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi biten Y.I. ailesi tarafından eve getirildi. Bir süre sonra kontrol etmek için odaya giren aile kız çocukları Y.I.'nın hareketsiz yattığını görünce durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede Y. I.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olayın yaşandığı dairede ve sokakta geniş güvenlik önlemi aldı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizi geçirdi.

POLİS EKİPLERİ DETAYLI İNCELEME YAPTIOlayın yaşandığı yere gelen polis ekipleri dairede detaylı inceleme yaparken yaşananlar ile ilgili aileden de bilgi aldığı öğrenildi. Bu sırada küçük kızın ölüm haberini alan yakınları olayın yaşandığı binaya akın etti. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Soner HASIRCIOĞLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Arto Merve Dizdar Serdar Ortaç Demet Akalın
Spor Falcao Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ümit Şamiloğlu Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kaza Beşiktaş Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KÜÇÜKÇEKMECE'DE 14 YAŞINDAKİ KIZ ÇOCUĞU HASTANE DÖNÜŞÜ EVİNDE ÖLÜ BULUNDU | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 06:03:40. #1.15#
title