Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

29.12.2020 15:17 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:20
Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti

Küçükçekmece'de 13. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Küçükçekmece'de 13. kattan düşen 1,5 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Atakent Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki sitede 17 katlı binanın 13. katındaki dairede annesi temizlik yaptığı sırada pencereden sarkan 1,5 yaşındaki Hümanaz Ç., dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Site sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye götürülen çocuk, sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Akif Ersoy Hulusi Akar Engin Özkoç
Magazin Berk Oktay Hande Erçel Bülent Ersoy Merve Dizdar
Spor Vitor Hugo Domagoj Vida Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Rusya Beşiktaş Sivasspor İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçükçekmece'de 13. kattan düşen çocuk hayatını kaybetti | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 15:24:39. #1.15#
title