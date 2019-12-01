Küçükçekmece'de 12 hafız için icazet töreni düzenlendi

01.12.2019 13:47 | Son Güncelleme: 01.12.2019 13:52

Küçükçekmece'de hafız olmayı hak eden 12 kişi, düzenlenen icazet töreni ile belgelerini aldı.



3 yıl boyunca Kur'an'ı farklı çehrelerde okuyan 12 kişi için icazet töreni düzenlendi. Küçükçekmece Müftülüğü tarafından düzenlenen törene Hırka-i Şerif Camii baş imam hatibi Ali Şahin, Süleyman Çetinsaya Camii baş imam hatibi Mehmet Selim Özgüven ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleyman Çetinsaya Camii'nde düzenlenen tören Kur'an tilaveti ile başladı.



Süleyman Çetinsaya Camii baş imam hatibi Mehmet Selim Özgüven, "Küçükçekmece ilçemizde ilk defa böyle aşere takrib icazeti programı oluyor. Küçükçekmece ilçesinde olan ilk programdır. 12 tane kardeşimiz 3 seneyi aşan bir devamlılıkla buraya geldiler. Yeni bir grubumuz daha var, inşallah bu program bu şekilde devam edecek. Bu programa sabırla devam eden icazet alacak olan kardeşlerimizi tebrik ediyorum" dedi.



Konuşmaların ardından 12 hafıza belgeleri verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA