Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi
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Küçükçekmece, 3. Sayfa

Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi

Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldığı iddia edildi Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi.

08.03.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.03.2020 09:15
Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi

Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi

Salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı katıldığı iddia edildi

İSTANBUL - Küçükçekmece'de bir aile ve yakın akrabaları yedikleri yemekten zehirlendi. Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edilirken zehirlenen Volkan K. Safiye K. Erdi G. Ferdi G. Kadir E. Hüseyin Y. Ömür Y. Aydın B. Ayten Y. ve Tuana B. hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Halkalı Merkez Mahallesi Zeynebiye Caddesi Türk Yılmaz Sokakta bulunan bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bulundukları evden taşınma kararı alan bir aile eşyaların taşınmasına yardım etmeleri için yakın akrabalarını çağırdı. Eşyaları kolilere yerleştirerek taşımaya hazır hale getiren aile ve akrabaları daha sonra akşam yemeği hazırladı. Akşam yemeğini yiyen 10 kişide bir süre sonra baş dönmesi ve mide bulantısı şikayeti başladı. Sağlık ekiplerine haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlendikleri anlaşılan aile Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ailenin salataya limon tuzu yerine yanlışlıkla böcek ilacı kattığı iddia edildi. Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi

Kaynak: İHA

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Küçükçekmece'de 10 kişi yemekten zehirlendi

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