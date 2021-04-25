Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
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Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA

Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 milyon 250 bin lira değerinde altın dolu çantayı otomobilin içinden çalan Meksikalı şüpheli yakalandı.

KÜÇÜKÇEKMECE'de 1 milyon 250 bin lira değerinde altın dolu çantayı otomobilin içinden çalan Meksikalı şüpheli yakalandı. Parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği de tespit edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hırsızlık anları kameraya yansıdı. 

Olay, geçtiğimiz ay Küçükçekmece'de bulunan oto tamir dükkanında gerçekleşti. Meksika uyruklu Juan H. (48) oto tamir dükkanına gelen ve otomobillerinin yanından uzaklaşan kişileri hedefine aldı. Parmak izi bırakmamak için eldiven giydiği öğrenilen şüpheli, gizli bir şekilde otomobile yanaşarak kapısını açtı. Şüpheli, içerisinde altın küpe, kolye, yüzük ve künye gibi ürünlerin olduğu çantayı alarak hızlıca olay yerinden uzaklaştı. Otomobil sahibinin kuyumculuk yaptığı öğrenilirken, çantanın içerisindeki altınların değerinin 1 milyon 250 bin lira olduğu belirlendi. Dakikalar sonra otomobilinde çantasını bulamayan vatandaş, çalındığını anlayıp en yakın polis merkezine giderek ihbarda bulundu.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Polis ekipleri, ihbar üzerine çalışma başlatarak şüphelinin kimliğini ve adresini tespit etti. Yapılan operasyon ile Juan H., kaldığı adreste kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Juan H.'nin, hırsızlık suçundan daha önceden polise geliş kaydı olduğu öğrenildi.

HIRSIZLIK ANI KAMERADAÖte yandan, şüphelinin hırsızlık anı anbean kameralara yansıdı. Juan H.'nin gizli bir şekilde mavi bir otomobilin yanına gelerek kapısını açması,  çantayı alarak uzaklaşması çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan, şüphelinin olaydan bir ay öncesinde farklı bir otomobile hırsızlık girişiminde bulunduğu, fakat dükkan içerisinde bulunan kişilerin durumu farketmesi ile şüpheliyi kovaladıkları an da görüntülerde yer aldı.

Görüntü dökümü-------------------------Şüpheli adliyeye sevk anı-Otomobilin içerisinden çantayı alma ve uzaklaşma anları

-Başka bir tarihte denediği hırsızlık girişimi ve vatandaşlardan kaçışı


- İstanbul
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA
Son dakika haberleri! KÜÇÜKÇEKMECE'DE 1 MİLYON 250 BİN LİRA DEĞERİNDE ALTIN ÇALAN MEKSİKALI HIRSIZ KAMERADA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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