KÜÇÜKÇEKMECE D-100 KARAYOLU'NDAKİ YOĞUNLUKTAN KAÇMA İÇİN TRAFİĞİ TEHLİKEYE ATTILAR Küçükçekmece D-100 Karayolu'na katılım yoğun trafiği gören sürücüler, geri manevra yaparak yan yola geçti.

Küçükçekmece D-100 Karayolu'na katılım yoğun trafiği gören sürücüler, geri manevra yaparak yan yola geçti. Yoğunluktan kaçmak isteyen sürücülerin bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşturduğu görüldü.

D-100 Karayolu Topkapı istikameti Cennet Durağı mevkiinde sabah saatlerinde arıza yapan bir yolcu otobüsü yoğunluğa neden oldu. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu D-100'deki trafiğe girmek istemeyen bazı sürücüler kuralları hiçe sayarak D-100 de geri manevra yaparak yan yola girdi. Hem kendi hem de diğer sürücülerin hayatlarını tehlikeye sokan sürücüler bulundukları yolda daha fazla yoğunluk oluşmasına neden oldu.

Görüntü dökümü: -------------------Trafikten görüntü-Geri geri giden araçlardan görüntü

-Arızalı otobüsten görüntü

- İstanbul

Kaynak: DHA