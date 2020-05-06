Küçükçekmece D-100'deki trafik yoğunluğu havadan görüntülendi
06.05.2020 18:07 | Son Güncelleme: 06.05.2020 18:08
İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor.
İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Özellikle iş çıkış saatlerinde D-100 Karayolu Küçükçekmece mevkiinde oluşan trafik havadan görüntülenirken, İBB'nin trafik haritası verilerine göre saat 18.00'de yoğunluk yüzde 31 seviyelerine ulaştı.
- İstanbul
Koronavirüs ile mücadele kapsamında 30 büyükşehirde ve Zonguldak'ta geçtiğimiz hafta sonu 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dördüncü kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sonrası İstanbul'da hafta içi trafik yoğunluğu yaşanmaya devam ediyor. Haftanın üçüncü gününde de mesai bitiş saati sonrası D-100 Karayolu'nun bazı bölgelerinde trafik yoğunluğu oluştu. D-100 Küçükçekmece-Avcılar istikametinde oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.
- İstanbul
Kaynak: DHA