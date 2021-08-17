Küçükçekmece D-100'de makas atan motosiklet sürücüsü kamerada

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda 'makas atma' olarak bilinen tehlikeli hareketleri yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 678 TL para cezası kesildi.

KÜÇÜKÇEKMECE'de D-100 Karayolu'nda 'makas atma' olarak bilinen tehlikeli hareketleri yaparak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen motosiklet sürücüsüne 2 bin 678 TL para cezası kesildi. Motosiklet sürücüsünün tehlikeli hareketleri cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde S.Ö. adlı sürücünün yönetimindeki 34 EFK 257 plakalı motosikleti ile 15 Ağustos günü Küçükçekmece D-100 Karayolu'nda üzerinde 'makas atarak' tehlikeli hareketler yaparak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalanırken kendisine Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2G (makas atmak) maddesinden bin 339 TL ve 'Sürücü sertifikasını sınıfına uygun sürücü belgesine dönüştürmeden karayolunda araç kullanmak' suçunu düzenleyen 42/11 maddesi uyarınca bin 339 TL olmak üzere toplam 2 bin 678 TL idari para cezası uygulandı. Sürücünün gerekli sağlık koşullarını sağlayıncaya kadar belgesi geçici olarak iptal edildi. Bunun yanı sıra trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücü hakkında işlem yapılması için Küçükçekmece Polis Merkezi'n teslim edildiği açıklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Erol Değirmenci