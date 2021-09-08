Son dakika haber... Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını
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Son dakika haber... Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını

Son dakika haber... Küçükçekmece'de korkutan çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Küçükçekmece'de, 6 katlı binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yaralananın olmadığı yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Küçükçekmece Cumhuriyet Mahallesi Çiğdem Sokaktaki 6 katlı binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden Sami Kıran isimli bina sakini, yangın tüpüyle müdahale etmeye çalıştı. Ancak rüzgarın etkisiyle çatının büyük bir kısmına yayılan yangını söndürmekte başarılı olamadı. Bunun üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi. Bu sırada diğer bina sakinleri kendi imkanlarıyla binayı tahliye etti.

Olay yerine polis ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri sokakta önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etmeye başladı. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Paniğe neden olan yangın nedeniyle çatıda maddi hasar meydana geldi. Yangının kesin çıkış nedeni ise yapılacak incelemenin ardından belli olacak.

Öte yandan bazı vatandaşları çatı yandığı sırada telefonla canlı yayın yaptığı görüldü.

Yangına müdahale ettiğini ancak rüzgarın etkisiyle başarılı olamadığını anlatan bina sakini Sami Kıran, "Benim evim yanındaki, komşunun evi. Komşu bize haber verdi, ben çıktım oraya yangın söndürücü ile biraz söndürdüm. Ama baktım çatının yukarısında var. Sonra ben söndürürken hanım itfaiyeye haber verdi, yaralı yok" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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