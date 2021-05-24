Küçükçekmece cinayetinde kan donduran detaylar: Annesinin bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış

Küçükçekmece cinayetinde kan donduran detaylar: Annesinin bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe S. tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı.

Küçükçekmece cinayetinde kan donduran detaylar: Annesinin bacağını kesip etlerini bıçakla kemikten ayırmış

İSTANBUL - Küçükçekmece'de Sevilay Palabıyık'ın kızı Tuğçe S. tarafından vahşice öldürülmesi olayına ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıktı. Tuğçe S.'nin, annesinin başını keserek su dolu tencereye koyduğu, sol bacağını kesip etlerini bıçakla sıyırdığı belirlendi.

Küçükçekmece'de yaşanan olayda Tuğçe S. (35), tartıştığı annesi Sevilay Palabıyık'ın başını satırla keserek öldürmüş, polis ekiplerince kısa sürede yakalanmıştı. Kan donduran olaya ait yeni detaylar ortaya çıktı.

Bacağını kesip, etlerini leğene koymuş

4 yıl önce şizofreni tanısı konulduğu ancak tedavi olmayı reddettiği öğrenilen Tuğçe S.'nin tartıştığı annesini satırla öldürdükten sonra başını kesip mutfaktaki bir tencerenin içine koyduğu, daha sonra da tencerenin içini suyla doldurduğu belirlendi. Tuğçe S.'nin daha sonra annesinin sol bacağını kestiği, bacağındaki etleri kemiklerinden sıyırıp bir leğenin içine koyduğu ortaya çıktı.

Annesini vahşice öldüren Tuğçe S.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Emre Şeker