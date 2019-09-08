Küçükçekmece Belediyesinden sünnet şöleni

08.09.2019 11:05

Küçükçekmece Belediyesinin sosyal belediyecilik anlayışıyla geleneksel hale getirdiği sünnet şöleninde bu yıl 757 çocuk sünnet ettirildi.



Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından yaz döneminde tespit edilen 5-11 yaş arasındaki 757 çocuk, Sağlık İşleri Müdürlüğü tarafından ilçedeki özel bir hastanede uzman cerrahi ekipler tarafından ücretsiz sünnet edildi. Düzenlenen sünnet şöleni kapsamında Küçükçekmece İyilik Merkezi'nde toplanan çocuklar ve aileleri konvoy eşliğinde tur attı. Küçükçekmece meydanına gelen sünnet konvoyu buradan kortej halinde göl kenarına geçerek, düzenlenen etkinliklere katıldı.



Sünnet olan çocukları ve ailelerini şölende yalnız bırakmayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, çocuklarla tek tek ilgilendi. Çocuklar ise, Başkan Çebi'ye olan sevgilerini hatıra fotoğraf çektirmek için sıraya girerek gösterdi. Şölene özel süslenen araçlarla Küçükçekmece'yi turlayan çocuklar, Göl Kenarı Amfi Tiyatro'da çocuk şarkıları, dans gösterileri ve animasyon etkinliklerinde gönüllerince eğlendi. Türk pop müziğinin sevilen isimleri Hazal ile Ali Güven de bir konser verdi. En sevilen şarkılarını Küçükçekmeceliler için seslendiren sanatçılar herkesin beğenisini kazandı.



"Çocuklar geleceğimizin teminatıdır"



Sünnet olan çocukları ve ailelerini tebrik eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Bugün benim için önemli bir gün, çok sevdiğim çocuklarımın sünnet şöleninde olmaktan çok mutluyum. Çocuklarımız geleceğimizin teminatıdır. Onları vatanını milletini seven, Atatürk ve ilkelerinden ayrılmayan, Cumhuriyetine bağlı nesiller olarak yetiştirmenizi sizlerden özellikle rica ediyorum. Çok değerli çocuklarımızın sünnet şöleni hayırlı uğurlu olsun. Bu şölende emeği geçen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA