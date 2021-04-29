Küçükçekmece Belediyesi Tam Kapanma sürecine hazır

Küçükçekmece Belediyesi, İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşa hizmet verecek.

Küçükçekmece Belediyesi, İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşa hizmet verecek.

Küçükçekmece Belediyesi, 17 günlük tam kapanma sürecinde Küçükçekmeceli vatandaşları yalnız bırakmayacak. 29 Nisan-17 Mayıs tarihlerini kapsayan tam kapanma sürecinde Küçükçekmece Belediyesi, İletişim Merkezi, Zabıta ekipleri ve Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü başta olmak üzere tüm birimleriyle vatandaşa hizmet verecek.

Kemal Çebi: Vatandaşlarımıza destek olmayı sürdüreceğiz

Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Pandemi tedbirleri kapsamında uygulanacak tam kapanma sürecinde vatandaşlarımızın yanında olmaya ve onlar için çalışmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerim gönüllerini ferah tutsun. Ekiplerimizle her gün sizlere destek olmayı sürdüreceğiz. Temenni ediyorum ki 17 gün sonra daha sağlıklı bir sürece girmiş olacağız. Bu süreçte ilçe sakinlerimize gösterecekleri duyarlılık ve hassasiyet için teşekkür ederim" dedi.

Küçükçekmece ilçesinde ikamet eden vatandaşlar, 444 4 360 numaralı telefondan ya da sosyal medya hesaplarından Küçükçekmece Belediyesi'ne ulaşarak, istek, talep ve şikayetlerini iletebilirler. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı