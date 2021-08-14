Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı
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Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı

Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım ve destek için harekete geçti.

Küçükçekmece Belediyesi Sivil Savunma Amirliği ekipleri, Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucu yaşanan sel felaketi sonrası bölgeye yardım ve destek için harekete geçti.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin talimatıyla yola çıkan 15 kişilik ekip, bölgeye ulaştıktan sonra AFAD'ın yönlendirmeleri doğrultusunda selden yoğun olarak etkilenen Kastamonu Bozkurt'ta ki arama kurtarma çalışmalarına destek verecek. Geniş donanımlı teçhizat ve ekipmana sahip olan alanında profesyonel ekip, bölgeye 2 tır dolusu su, gıda malzemesi ve çocuk ve yetişkinler için kıyafet de götürüyor.

"Yaralarımızı dayanışmanın gücüyle saracağız"

Yaşanan sel felaketinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Karadeniz'deki sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Dayanışmanın gücüyle el ele vererek, yaralarımızı saracağız. Sivil savunma amirliği ekiplerimiz arama kurtarma ve insani yardım çalışmalarına katılmak üzere bölgeye doğru yola çıktılar. Bölgede can kaybının artmamasını ve yaşanan sel felaketinin bir an önce son bulmasını temenni ediyorum. Geçmiş olsun Kastamonu, Sinop ve Bartın. Küçükçekmece sizinle" diye konuştu.

2 adet arama kurtarma aracı ve ekipmanlarının yanı sıra 2 tır yardım malzemesi ile Küçükçekmece Belediye Başkanlığı'ndan yola çıkan ekip, AFAD'la koordineli bir şekilde Kastamonu ve Sinop'ta arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarına katılacak. - İSTANBUL

Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı
Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı
Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı
Küçükçekmece Belediyesi sivil savunma ekibi, Batı Karadeniz için yola çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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