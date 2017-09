Küçükçekmece Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Öğrencilere Kırtasiye Yardımı

Küçükçekmece Belediyesi'nden ihtiyaç sahibi öğrencilere kırtasiye yardımı



İSTANBUL - 2017-2018 eğitim-öğretim yılının başlamasına günler kala ihtiyaç sahibi ailelerin eğitim yükünü azaltmaya çalışan Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemesi dağıttı.

Eğitime verdiği destekle öğrencilere yatırımlarını sürdüren Küçükçekmece Belediyesi İyilik Merkezi yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere sağladığı kırtasiye desteğini bu yıl da sürdürdü. Daha önce belediyede kayıt işlemleri yapılan yaklaşık dört bin çocuğa içinde defter, kalem, silgi, kalemtıraş, sulu boya, kuru boya, pastel boya vb. malzemelerin yer aldığı toplam 26 parçadan oluşan okul çantası seti hediye edildi. Küçükçekmece Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla gerçekleştirilen kırtasiye yardımları İyilik Merkezi'nde yapıldı. Renk gruplarına göre çeşitlendirilen çantalar, ailesinin maddi durumu yetersiz olduğu için çantasını, kalemini, defterini henüz alamayan çocukların yüzünü güldürdü.

Ailede yalnızca eşinin çalıştığını dile getiren Selcan Karataş, "İhtiyacımız vardı başvuru yapmıştım, sağ olsunlar çağırdılar. Ben de geldim almak için, belediyemizden Allah razı olsun. Üç çocuğum var, en büyüğü lise ikiye gidiyor ortanca orta üçe, en küçüğü de bu sene birinci sınıfa başladı üçüne de aldım. Çocuklarım için uğraşıyorum" dedi.

"Kırtasiye malzemelerini maddi imkansızlıklardan dolayı alamıyorduk"

Babasıyla birlikte çantasını seçmek için gelen ve bu yıl 4'üncü sınıfa geçen bir öğrenci, "Çantamı ben seçtim, pembe renk aldım çok sevinçliyim" diyerek mutluluğunu dile getirirken, babası ise, "Belediyemizden Allah razı olsun, çocuklarımız için her türlü yardım yapıyorlar" ifadelerini kullandı.

Annesiyle birlikte kırtasiye malzemelerini almaya gelen Yusuf Altaş ise, "Okul kırtasiye malzemelerini maddi imkansızların'dan dolayı alamıyorduk Küçükçekmece Belediyemiz verdi, mutluyum" dedi.

"Onlardan da başarı ve dua bekliyoruz"

Yılın her döneminde ihtiyaç sahibi ailelerin yardımına koştuklarını dile getiren Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürü Veysel Kaya, "Bir önceki eğitim öğretim dönemimizi Elhamdülillah kazasız belası bitirdik. 2017-2018 öğretim yılımız da Küçükçekmece Belediyesi olarak Belediye Başkanımız Temel Karadeniz önderliğinde hızlı bir şekilde başladık. Muhtaç, ihtiyaç sahibi ailelerimiz bizim vatandaşlarımız, kardeşlerimiz ve ablalarımız. Okul sezonunda da hiçbir çocuğumuzu mağdur etmemek adına kendi kullanabileceğimiz kalitede her biri farklı renklerde çantalar dağıttık. Çantalarımızın hiçbiri bir diğeriyle aynı değil, okulda pişti olmayacaklar üzerlerinde hiçbir baskı logo kullanmıyoruz. Çocukların seçmiş oldukları çantaların içine de eğitim setimizi koyarak eğitim öncesi yardımda bulunuyoruz. Onlardan da başarı ve dua bekliyoruz. Bizim amacımız dua almak ve çocuklarımızın başarılı olması, gerisi teferruat. İnşallah bu önümüzdeki hafta içinde de çocuklarımızın eşofman, ayakkabı gibi kılık kıyafetlerini de belediye olarak biz tedarik etmeye çalışacağız" diye konuştu.