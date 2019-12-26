Küçükçekmece Belediyesi'nden engelsiz spor salonu

26.12.2019 11:57 | Son Güncelleme: 26.12.2019 12:01

Küçükçekmece Belediyesi, Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde hareket kabiliyeti kısıtlı bireylere ücretsiz spor yapma imkanı sunuyor.



18-25 yaş arası down sendromlu, otizmli ve bedensel ve zihinsel engelli gençler, alanında uzman eğitmenlerle spor yaparak, psikomotor ve sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Engelli bireylerin spor salonuna geliş gidişleri de servislerle ücretsiz karşılanıyor. Engelli bireyler için fiziksel aktivitelerin çok önemli olduğunu kaydeden Beden Eğitimi ve Spor Eğitmeni Canan Sanin,"Spora devam eden çocuklarımızda kısa zamanda önemli gelişmeler kaydettik. Bu çocuklarımız için özel spor aletlerimiz var. Duyusal çalışıyoruz. Öncelikle doğru adım atmasını öğretiyoruz. Çoğu rahatlıkla takla atabiliyor. Öz güvenleri gelişiyor. Küçük ince motorları kullanmayı öğreniyorlar. Eklemlerini kullanarak, kendileri dişlerini fırçalayabiliyor, tuvalete gidebiliyorlar. Öz bakımlarını ilerlettiler. Kontrol kabiliyetleri arttı, sosyalleştiler" diye konuştu.



Oğlum, artık daha sosyal ve mutlu



25 yaşındaki zihinsel engelli oğlunun spora başladıktan sonra öz güveninin arttığını ifade eden Hatice Sülümer (46), "Oğlum, önceleri içine kapanık bir çocuktu. Artık daha öz güvenli ve mutlu. Sosyalleşti. Herkese merhaba demeyi, selam vermeyi öğrendi. Bu çocuklar genelde oturan çocuklardır. Sporla, kilosunu kontrol edebiliyoruz. Hırçınlık yapmıyor. Bu imkanı sağlayan Küçükçekmece Belediyesi'ne teşekkür ederim" dedi. Halise Boşnak (42) da sporun otizmli kızına terapi gibi geldiğini söyleyerek, spora geleceği günlerde kızının çok mutlu olduğunu gözlemlediğini söyledi.



Başvurular, spor kayıt masasından gerçekleştiriliyor



Yahya Kemal Beyatlı Spor Merkezi'nde engelli bireyler, haftanın iki günü birer saat jimnastik, masa tenisi ve temel fiziksel aktiviteler eğitimi alıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA