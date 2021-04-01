Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor

Küçükçekmece Belediyesi, 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesi kapsamında, hane ziyaretleriyle ilçeyi kapı kapı gezen 16 kişilik saha ekibi;

Küçükçekmece Belediyesi, 'Konuş Küçükçekmece Kemal Başkan Dinliyor' projesi kapsamında, hane ziyaretleriyle ilçeyi kapı kapı gezen 16 kişilik saha ekibi; ilçedeki 87 şehit, 203 gazi ailesine düzenli periyodlarla ev ziyaretleri gerçekleştirerek, istek ve ihtiyaçlarını tespit edip taleplerini dinliyor.

KEMAL ÇEBİ: DAYANIŞMA İÇİNDE OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Bu topraklarda bağımsız ve özgür yaşamamız için hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimizi minnetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Onların kıymetli aileleriyle her zaman bir dayanışma içinde olmayı çok değerli buluyorum. Saha ekibimiz, vatanımız ve istiklalimiz için canını feda etmekten çekinmeyen ve bu uğurda canlarını veren kahraman şehitlerimizin ve gazilerimizin kıymetli ailelerini evlerinde ziyaret ediyor.  Ailelerimizin hem bir ihtiyaçlarının olup olmadığını sormak hem de onlara moral olmak için bu ziyaretleri gerçekleştiriyoruz. Onların yanında olmaya ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

16 KİŞİLİK EKİP SAHADA, VATANDAŞIN HİZMETİNDE

Küçükçekmece Belediyesi bünyesinde oluşturulan saha ekibi, kapı kapı dolaşarak belediye hizmetleriyle ilgili Küçükçekmecelilere bilgi veriyor. Küçükçekmeceli çocukların EBA'ya ulaşma olanaklarını, sosyal yardım ihtiyaçlarını tespit ederek sorunların çözümünü hızlandırıyorlar. Saha ekibi ayrıca, vatandaşın belediye hizmetlerinden memnuniyet ya da memnuniyetsizliğini de tespit ederken, mahalledeki derneklerle, spor kulüpleriyle, cami ve cemevi yöneticileriyle, okul müdürleri ve okul aile birlikleri başkanlarıyla görüşerek, onların da sorunlarını ve çözüm önerilerini de dinliyorlar.


Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor
Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Demet Akalın Acun Ilıcalı Birkan Sokullu Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Şenol Güneş Burak Yılmaz Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ramazan Ali Koç
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Küçükçekmece Belediyesi, ilçedeki şehit ve gazi ailelerine periyodik ziyaretler yapıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.4.2021 11:37:16. #1.14#
title