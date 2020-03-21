Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı
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Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Türkiye, Yerel

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı Küçükçekmece Belediyesi'nin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

21.03.2020 12:57 | Son Güncelleme: 21.03.2020 12:59
Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

İSTANBUL - Küçükçekmece Belediyesi'nin dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Türkiye'de de görülen korona virüs salgınına karşı Küçükçekmece Belediyesi, büyük bir özveri ve titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Halkın toplu olarak kullandığı kamusal alanlar başta olmak üzere, Küçükçekmece'de korona virüsüne karşı önlemler en üst seviyeye çıkartıldı. Küçükçekmece'de vatandaşların yoğun kullandığı ortak kullanım alanlarını düzenli olarak dezenfekte eden Küçükçekmece Belediyesi, korona virüs tedbirlerini arttırarak çalışmalarına devam ediyor. Küçükçekmece Belediyesi'nin dezenfeksiyon çalışmalarını sürdüren ekipler, "Biz senin için buradayız. Sen de lütfen bizim için evde kal" diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.

Kamusal alanlar dezenfekte ediliyor

İlçede yer alan 97 camii ve 4 cem evi, belediye binası, belediyeye bağlı hizmet binaları, kaymakamlık, ilçe emniyet müdürlüğü binası, askerlik şubesi, 21 muhtarlık, karakollar, nikah salonu, kültür merkezleri, kütüphaneler, bilgi evleri, semt konakları, kültür merkezleri, aile danışmanlık merkezleri, bölge trafik amirliği, ulaşım hizmetleri müdürlüğümüze bağlı 70 araç, siyasi parti ilçe binaları, 40 aile hekimliği merkezi, müftülük, PTT şubeleri, adliye binaları, devlet demiryolları halkalı, Cennet ve Kanarya istasyonları, İlçe Seçim Kurulu, 14 yatılı kuran kursu, Halkalı Çocuk Yetiştirme Yurdu, Polis Kriminal Laboratuarı, sosyal tesisler, noterler ve kamu bankalarında ilaçlama çalışmaları devam ediyor. Dezenfeksiyon çalışmaları semt pazarlarının kurulduğu caddelerde ve 4 kapalı pazar yerinde devam ediyor.

Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

Kaynak: İHA

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Küçükçekmece Belediyesi ekiplerinden 'evde kal' çağrısı

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