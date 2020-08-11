Küçükçekmece Belediyesi 'Cep Vatandaş' uygulaması yayında
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Küçükçekmece Belediyesi 'Cep Vatandaş' uygulaması yayında

Küçükçekmece Belediyesi vatandaş uygulaması ile verdiği tüm hizmetleri yeni nesil uygulamalarla cep telefonuna taşıdı.

Küçükçekmece Belediyesi 'Cep Vatandaş' uygulaması yayında
11.08.2020 13:28 | Son Güncelleme: 11.08.2020 13:43

Küçükçekmece Belediyesi vatandaş uygulaması ile verdiği tüm hizmetleri yeni nesil uygulamalarla cep telefonuna taşıdı.

Vatandaşların hizmetlere daha kolay erişiminin sağlanması amacıyla App Store ve Google Play Store platformlarında 'Cep Vatandaş' uygulaması yerini aldı. E-Belediyecilik hizmetiyle 'Burada hep ilk sıradasınız' sloganıyla hizmet veren uygulamayla, bundan sonra Küçükçekmeceliler belediyeye gitmeden akıllı cihazlarına indirdiği mobil uygulamayla her türlü belediyecilik hizmetini istediği yerden alabilecek.

Kullanıcı dostu özel ara yüz

'Küçükçekmece Belediyesi Vatandaş Uygulaması' ile ilçe sakinlerinin mobil cihazlardan (cep telefonu, tablet vs.) Küçükçekmece Belediyesi hakkında bilgi edinebilmesi, zamandan ve mekandan bağımsız olarak belediyecilik işlemlerini kolayca yapabilmeleri amaçlanıyor. Vatandaşlar cep telefonuna indirilen uygulamayla, belediyeye diledikleri zaman ulaşabilecek, borçlarını takip edebilecek, vergilerini ödeyebilecek, istek ve şikayetlerini istedikleri yerden, istedikleri zaman iletebilecek. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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