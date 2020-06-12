Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek -...
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Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek -...

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan "Excellence Award"ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme...

12.06.2020 17:18 | Son Güncelleme: 12.06.2020 17:24

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, dünyanın en büyük robot yarışması olarak Guiness Rekorlar Kitabı'na giren VEX Robotics Turnuvası'nda turnuvanın en prestijli ödülü olan "Excellence Award"ı alarak Amerika'da gerçekleşecek olan dünya şampiyonasında Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri'ne bağlı "Great Lake Fighters" robotik takımı, dünya çapında 45 ülkeden ve Türkiye'den yüzlerce okulun katılım gösterdiği VEX Robotics Türkiye finallerinde, turnuvanın en prestijli ödülü olan Excellence Award'ı aldı.

12 öğrenci ve 3 montörle, en temel süreçten başlayarak otonom, mekanik ve sürüş sürecine kadar en geniş perspektifte bir turnuva vizyonu geliştiren "Great Lake Fighters" robotik takımı, Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri "Kodlama ve Robotik Kodlama" atölyesi içerisinden seçilen öğrenciler tarafından oluşturuldu.

"Great Lake Fighters" robotik takım 7 Mart 2020 tarihi ise Türkiye finallerinde boy gösterdi. Excellence Award ödülünü alan "Great Lake Fighters" robotik takımı Türkiye'y, Amerika'daki dünya şampiyonasında temsil edecek.

Küçükçekmece Belediyesi Bilgi Evleri öğrencileri, Türkiye'yi ABD'deki yarışmada temsil edecek -...

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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