Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi hakkında korkunç iddia! Psikolog kadını alıkoyup darbetmiş

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'den şiddet gördüğünü iddia eden bir çocuk annesi psikolog Reyhan Hayırlıoğlu, yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaştı. Çebi'den şiddet gördüğünü söyleyen genç kadın, "Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum" diyerek yardım çığlığıyla sesini duyurmaya çalıştı.

Sabah'ın haberine göre Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin daveti üzerine gittiği Soğuksu Sosyal Tesisleri'nde zorla bir odada alıkonularak darbedildiğini söyleyen Hayırlıoğlu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"BAĞIRINCA BİRKAÇ KADIN POLİSE HABER VERDİ"

"O gün orada bulunan müşteriler de bana yapılan zorbalığın büyük bölümüne şahit olup yardım çığlıklarını duymuşlardır. Hatta Kemal Çebi ve etrafındaki koruması ve şoförü ve yanında bulunan eski sevgilisinin kız kardeşi ile birlikte beni kapatıp gördükleri odanın penceresinden bağırarak yardım istemem üzerine orada bulunan birkaç kadın polise haber vermiştir.

"ARABADAN SİLAHIMI GETİR"

Bu esnada Kemal Çebi koruması Mustafa beye seslenerek 'Mustafa arabadan silahımı getir' dediyse de şans eseri silah getirilene kadar polis memurlarının olay yerine gelmesi sonucu kurtarıldım. Şikayetim üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2021/51405 sayılı dosya numarası ile belediye başkanı Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatılmış olup yasal süreç devam etmektedir.

Kemal Çebi

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ KARARTTILAR"

Özellikle kamera görüntüleri başta olmak üzere bir kısmı karartılsa da delilleri ve darp raporu soruşturma dosyasında mevcuttur."

"BEN BURANIN CUMHURBAŞKANIYIM"

Çebi'nin, "Ben buranın Cumhurbaşkanıyım, herkesi satın alırım, yarım bıraktığım işi tamamlarım" dediğini öne süren Hayırlıoğlu, "Çebi, beni tehdit etmeye ve psikolojik şiddet uygulamaya devam etmekte. Ne yazık ki yargı sistemimiz beni koruyucu şiddeti önleyici tedbirler alamamaktadır. Aksine şiddet mağduru ben olmama rağmen Kemal Çebi haksız gerçek olmayan iddia ve iftiralarla benim hakkımda uzaklaştırma kararları aldırmıştır. Tüm bunlar yetmezmiş gibi çeşitli insanlar aracılığıyla tarafıma hakaret dolu mesajlar atılmakta, hakkımda asılsız iftiralar yayılmakta. Gerek mesleki, gerek özel yaşantımda itibarım zedelenmeye çalışılmakta ve kişilik haklarıma alenen saldırılmaktadır. Ben ölmek istemiyorum. Daha fazla şiddet ve tehdide maruz kalmak istemiyorum. Uzayan yargı sürecinde aldığım tüm teklifleri, üzerime atılan haksız ve çirkin iftiralara rağmen sosyal medyanın gücüne ve hassasiyetinizi inanıyor sizlerden bana destek olmanızı bekliyorum" ifadelerine yer verdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayırlıoğlu'nun şikayeti üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kemal Çebi hakkında soruşturma başlatıldı.

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