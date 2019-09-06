Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı...
Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı.
06.09.2019 15:19
Küçükçekmece Basın Ekspres Yolu Papaz Köprüsünde iplik yüklü tırın dorsesi yanlış yüklemeden dolayı yan yattı. Trafikte tehlike oluşturan tır, devrilmek üzereyken köprü üzerinde durdu. Tırın dorsesinin devrilmeyi önlemek için halatlarla köprü korkuluklarına bağlandığı görüldü. Bölgede trafik yoğunluğu oluştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA