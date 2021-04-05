KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI
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KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul, DHAKüçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen faaliyet gösteren bir kafeye baskın düzenlendi.

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Oyunculuk hayalleri kuran Şükriye'nin ölümünde tüm ihtimaller tek şüphe üzerinde yoğunlaştı

İstanbul, DHA

Küçükçekmece'de kısıtlamaya rağmen faaliyet gösteren bir kafeye baskın düzenlendi. Kafe mühürlenirken, 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası uygulandı.

Polis, dün öğleden sonra yaptığı denetimlerde, Halkalı Mahallesi'nde dışarıdan kepenkleri kapalı olan bir kafenin cam balkon kısmında servis yapıldığı, içerde oyun masaları bulunduğu ve oyun oynandığı, nargile ile çay servisi yapıldığı tespit edildi. Sosyal mesafe kurallarına uyulmadığının da belirlendiği kafede bulunan 22 kişiye 76 bin 318 TL idari para cezası uygulandı. İş yeri İlçe Zabıta Müdürlüğü ekiplerince mühürlendi.

KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI
KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI
KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI
KÜÇÜKÇEKME'DE KORONAVİRÜS DENETİMİ: KAFEDEKİ 22 KİŞİYE 76 BİN 318 TL İDARİ PARA CEZASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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