Küçükbelen'de Tehlike Arz Eden Gölet Kapatıldı

YUNUSEMRE, MANİSA (Habermetre) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi'nde zamanla yerleşim alanı içerisinde kalan, can ve mal güvenliği açısından tehlike arz eden hayvan içme suyu göleti, Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kapatılarak güvenli hale getirildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallelerde tarım, hayvancılık ve üretim üzerine çalışan vatandaşlara destek vermek için çalışmalarına devam ediyor. Üretim faaliyetlerini desteklemek amacıyla yatırımlarını artırmayı hedefleyen Manisa Büyükşehir Belediyesi, küçükbaş ve büyükbaş hayvancılığının yaygın olduğu mahallelerde Hayvan İçme Suyu Göleti talepleri ile ilgili her türlü saha çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal kalkınmanın sağlanması adına çalışmalarına ara vermeden devam eden Manisa Büyükşehir Belediyesi, Yunusemre ilçesine bağlı Küçükbelen Mahallesi'nde yerleşim alanı içerisinde kalan Hayvan İçme Suyu (HİS) Göletinin kapatılması yönünde gelen talep üzerine çalışmalarını tamamladı.

Güvenli Hale Getirildi

Manisa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Yılmaz Usta, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları ile 17 ilçede üreticilere verilen desteğin devam edeceğini dikkat çekerek, "Küçükbelen Mahallemizde güvenlik açısından tehlike arz eden, yerleşim alanı içerisinde kalması sebebiyle kapatılması uygun görülen gölet, oluşturulan çalışma programı dahilinde yapılan çalışmalarla kapatılarak güvenli hale getirildi. " dedi.

??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.



Sizce, asgari ücret ne kadar olacak? — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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