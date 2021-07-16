Küçükbaş işletmeler için hibe desteğinde son başvuru günü 31 Temmuz
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Küçükbaş işletmeler için hibe desteğinde son başvuru günü 31 Temmuz

Küçükbaş işletmeler için hibe desteğinde son başvuru günü 31 Temmuz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan küçük ve büyükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği ile ilgili yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre başvuruların 1 Temmuz 2021...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 21 Mayıs 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan küçük ve büyükbaş işletmelerine yönelik hibe desteği ile ilgili yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre başvuruların 1 Temmuz 2021 tarihinde başladığını ve 30 Temmuz 2021 tarihinde de sona ereceğini belirterek, kurban bayramından sonra başvurular için yalnızca 6 gün kalacağını hatırlattı.

Yetiştiricilerin Covid-19 salgınını da göz önüne alarak sıkışıklığa neden olmamak için son günü beklemeden Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurmaları yaşanabilecek mağduriyetlerin engellenmesi açısından önemli.

Geçen yıllara göre kapsamı daha da genişletilerek uygulanan hibe destek programından yararlanmak isteyen yetiştiricilerin zaman geçirmeden başvurularını tamamlaması gerektiğini belirten Çelik, ağlanan bu desteklerle ülkemiz hayvancılığında üretimin güçlenerek artacağını söyledi.

Hibe destek programına göre, en az bir yıldır aktif olan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'na kayıtlı gerçek ve tüzel yetiştiricilerin başvuruda bulunabileceğini ifade eden Çelik, büyükbaş hayvanlar için en az 10 baş ve en fazla 50 baş anaç kapasiteli, küçükbaş hayvanlar için ise en az 100 baş, en fazla 300 baş anaç kapasiteli ahır ya da ağıl yapımı, kapasite arttırımı veya iyileştirilmesi, hayvan barınağı amaçlı çadır alımı ile makine alet ve ekipman alımları için destek verileceğini belirtti.

Ülkemizde tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi ve üretimin arttırılması için yetiştiricilere sağlanan bu desteklerin önemini vurgulayan TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Ülkemiz tarım ve hayvancılığının gelişmesi ve üretimin artırılması için yetiştiricilerin desteklenmesi çok önemli. Böylelikle üreticilerin emeklerinin karşılığını almaları yanında tüketicilerin de daha uygun fiyatlarla, güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşma imkanlarına kavuşmaları sağlanacak. Bu yönde Sayın Cumhurbaşkanımızdan yetiştiriciler olarak çok büyük destek görüyoruz. Bu Kararname ile Sayın Cumhurbaşkanımız yetiştiricilerin yanında olduğunu bir kez daha gösterdi. Bu nedenle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye yetiştiricilerimiz adına çok teşekkür ediyorum" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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