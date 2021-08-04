Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması
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Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşılama çalışmalarının yapıldığı bildirildi.

Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Hayvan Sağlığı Şubesi Veteriner hekimlerimiz tarafından ilçemize bağlı köylerde küçükbaş hayvanlara programlı aşılamaları ve küpeleme işlemleri aralıksız olarak yapılmaktadır. Çalışmalarımız ilçe merkezi ve köylerimizde devam edecektir. Çalışmalarımızda bizlere her türlü kolaylığı sağlayan üreticilerimize teşekkür ediyoruz" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması
Küçükbaş hayvanlara küpeleme ve aşı çalışması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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