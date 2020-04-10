Küçükbaş hayvancılık ve üretim için milli seferberlik talebi
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Türkiye, Güncel

Küçükbaş hayvancılık ve üretim için milli seferberlik talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için küçükbaş hayvancılık ve tarım sektöründe de milli seferberlik ilan edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

10.04.2020 13:57 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:57
Küçükbaş hayvancılık ve üretim için milli seferberlik talebi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, korona virüs salgınının etkilerini azaltmak için küçükbaş hayvancılık ve tarım sektöründe de milli seferberlik ilan edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Sadece insan sağlığı ve toplumsal hayatta değil, ekonomide de tüm dünya ve Türkiye'de etkili olan yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının, küçükbaş hayvancılık ve tarım sektörünü olumsuz etkilediğini, bu etkinin azaltılması gerektiğini belirten Çelik, hayvansal üretim ve gıda ihtiyacının karşılanmasında aksaklık yaşanmaması için acil eylem planı uygulanmasının önemine dikkat çekti.

Korona virüsün etkisiyle yükselen maliyetler ve talebin düşmesiyle birlikte yetiştiricilerinin üretimde sıkıntı içine girdiğine dikkat çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Hayvancılıkta üretimde, pazarlamada devamlılık çok önemlidir. Üretimde belli bir seviyeye gelmek zaman ister. Kısa zamanda üretim kapasitesini artırmak mümkün değildir. Fakat, üretim sıkıntıya girerse çok kısa zamanda üretim kapasitesinde büyük kayba uğramak mümkündür. Yetiştiricilerimiz yatırımların heba olmaması adına korona virüsün getirdiği zorluklarla mücadele etmeye çalışıyorlar. Bu ortamda başta yem fiyatları olmak üzere üretim maliyetleri artmışken, kesim fiyatlarının düşmesi, talebin de azalması yetiştiricilerimizi içinden çıkılmaz bir duruma doğru itmektedir. Yetiştiricilerimizin daha çok desteklenmeleri şarttır. Zararına üretim yapmaya ilelebet devam edemezler. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da hemen her konuşmasında vurguladığı gibi, salgınla mücadele sürecinde, kendi kendine yeten ve üretimde kesintinin olmadığı bir ülke olmak artık daha çok önem taşımaktadır. Bu durumu devam ettirmeliyiz."

Türkiye'nin gıda üretiminin etkilenmemesi, sektörün ve yetiştiricilerin sorun yaşamaması için gerekli tedbirlerin alınması, sektörde "Acil Eylem Planı" uygulanması gerektiğine dikkat çeken Çelik, "Küçükbaş hayvan yetiştiricilerine yönelik 'sıfır faizli işletme kredileri' verilmeli, sektörün finansal sorunları çözülmelidir. Yem bitkisi üreten yetiştiricilere faizsiz, uzun vadeli finansman sağlanmalıdır.

Yem bitkisi üretiminin artırılması için, yem bitkisini kendi üreten yetiştiricilerin yem maliyetlerinin yarısı sübvanse edilmelidir. Kuzu kesim fiyatlarına müdahale edilmeli, fiyatların üretimi etkileyecek düzeylere inmesinin önüne geçilmelidir. Et ve Süt Kurumu piyasaya müdahale etmeli, kesim çağına gelmiş hayvanların etleri 'kavurma' gibi et ürünlerine dönüştürülerek raf ömrünü uzatmalıdır. Özellikle piyasa ihtiyacının üzerindeki keçi sütü, keçi yetiştiricilerinden alınarak süt tozuna çevrilmelidir. Hayvansal üretim yapan yetiştiricilerin kredilere başvuru koşulları kolaylaştırılmalıdır.

Genç çiftçi hibe projeleri uygulanmaya devam etmelidir. Köye dönüş yapan çiftçilere yönelik 300 koyun desteği projesi sürdürülmelidir. Küpe ve küpeleme işlemleri birliklere devredilmelidir.

Hayvan hastalıklarıyla mücadele için altyapısı uygun olan birliklere hayvan hastanesi kurma imkanı tanınmalıdır" ifadelerini kullanarak, alınması gereken tedbirlere değindi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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