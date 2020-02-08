Küçükbaş hayvancılık sektörü 2023'e odaklandı

08.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 08.02.2020 16:18

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 2023 yılına nüfus başına bir koyun olacak şekilde odaklandıklarını söyledi.

Çelik, Nevşehir Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği Birliği ziyaretinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvan popülasyonunu artırma noktasında 2020'nin hamle yılı ilan edildiğini, kendilerinin de birlikler olarak üzerlerine düşeni yapmak için çalıştıklarını belirtti.

Küçükbaş hayvancılığın geldiği noktanın memnuniyet verici olduğunu dile getiren Çelik, "Dışa bağımlı olmaktan kurtuluyoruz. Çünkü küçükbaş hayvan sayımız 50 milyonun üzerinde. Bu bizim için olumlu gelişme. Küçükbaş hayvan eti tüketimine yönlendirme noktasında tüketiciye bu etin faydalarını doğru şekilde anlatmamız lazım. Türkiye'de yaşanan kırmızı et açığının kapatılması koyun-keçi sayısının artırılmasıyla mümkündür." diye konuştu.

Yetiştiricilerin sorunları olduğuna da değinen Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerin en büyük sorunlarından birisi çoban sıkıntısı. Yerli çobanları bu mesleğe özendirmemiz, mesleğe bir saygınlık kazandırmamız lazım. 'Çobana kız vermezler.' diye bir algı var. Niye vermesinler, bu peygamber mesleğidir. Bir diğer sorunumuz, bakanlığımız zaman zaman çeşitli hibe destekleri veriyor. Sosyal güvencesi olmayan yetiştiricilerimiz yeşil karttan faydalanıyor. Ama 100 koyun desteği aldığı zaman sosyal güvenceden faydalanamıyor. Komisyon 'Tarımsal destek alıyor' diye değerlendiriyor. Bu verilen sosyal desteğin tarımsal destek olarak kabul edilmemesini, insanların yeşil kartlarının iptal edilmemesini istiyorum."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2020'nin küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı ilan edildiğini anımsatan Çelik, konulan bu hedef için çalıştıklarını vurgulayarak, "2023 yılına nüfus başına bir koyun olacak şekilde odaklandık. Göçün tersine dönüşü noktasında yetiştiriciler çok önemli rol üstleniyor. Küçükbaş hayvan popülasyonunu artırdığımız zaman işsizliği de düşürmüş olacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA