Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Durali Koçak, Türkiye'deki koyun ve keçi varlığının bugün itibarıyla 45 milyona yaklaştığını belirterek, "34 milyona yakın koyun varlığımız, 11 milyona yakın da keçi varlığımız bulunuyor. Bu varlık bakımından dünyada 11. Avrupa'da da 1. sıradayız." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğince (TÜDKİYEB) düzenlenen "2018 Yılı Küçükbaş Hayvancılık Sektör Toplantısı" Antalya'da başladı.

Koçak, toplantının açılışında, tarım ve hayvancılık sektörünün, insanların gıda güvenliğinin sağlanması, oluşturduğu istihdam ve kültüre olan katkısı nedeniyle önemini hiçbir zaman kaybetmeyeceğini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın Türkiye genelindeki en önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten Koçak, küçükbaşın, üretim maliyeti yönünden avantajlarına değindi.

Koçak, dünya genelinde 300 civarında koyun ve keçi ırkının yetiştiriciliğinin yapıldığını ifade ederek, "Türkiye'de 30'a yakın koyun ve keçi ırkının yetiştiriciliği yapılıyor. Bu çok zengin bir kaynaktır. Türkiye'deki koyun ve keçi varlığına baktığımızda bugün itibarıyla 45 milyona yaklaşmıştır. 34 milyona yakın koyun varlığımız, 11 milyona yakın da keçi varlığımız bulunuyor. Bu varlık bakımından dünyada 11. Avrupa'da da 1. sıradayız." diye konuştu.

Geçmişten gelen bir miras olan küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine herkesin sahip çıkması gerektiğini belirten Koçak, "Hayvansal üretimimizi artırmamız gerekiyor. Çünkü, nüfus ve gelir seviyesindeki artışa paralel olarak hayvansal ürünlere yönelik talep de artıyor. Hayvansal üretimi artırmanın da iki yolu var. Birincisi hayvan sayımızı artıracağız. İkincisi de birim hayvandan elde edeceğimiz et ve süt verimini artırmamız gerekiyor." değerlendirmesine bulundu.

"Hayvan başına en az 50 lira destek"

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik ise 3 gün sürecek toplantıda küçükbaş hayvancılığın her yönüyle ele alınacağını söyledi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile uyum içinde çalıştıklarını ve yapılacak oturumlarla Bakanlık bürokratlarıyla sorunlara birlikte çözüm arayacaklarını aktaran Çelik, "İstişareler sonunda umarım hem ülkemiz adına hem de yetiştiricilerimiz adına olumlu sonuçlar çıkar. Toplantılar akabinde il birliklerimizin personeline yönelik 5 gün süreyle İPARD Proje Hazırlama Eğitimi gerçekleştirilecektir." ifadelerini kullandı.

Çelik, sektörün hedeflerine ulaşmasının ülkeye büyük kazanç sağlayacağını vurgulayarak, "En büyük projemizi Bakanlığımıza sunuyoruz. Proje ile küçükbaş hayvancığın kalkınmasına yönelik verilen destekler kapsamında anaç küçükbaş hayvanlara verilen 25 liralık teşviğin, küçükbaş hayvanların tamamını kapsaması ve hayvan başına en az 50 lira destek verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

Çelik, destekleme kapsamıdaki takvimde düzenlemeye gidilerek yetiştiriciye erken ödeme yapılması gerektiğine işaret ederek, "Hibelerdeki yüzde 2 stopaj vergisi alınmamalı, göçer hayvancılığın sorunları ele alınmalıdır. Mera ve yayla yasakları sonrası verimli hayvancılığın tesis edilmesi gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

Kentlerdeki mera komisyonlarında meydana gelen aksaklıkların giderilmesini isteyen Çelik küpeleme işleminin birlikler üzerinde yapılmasını ve maliyetlerin düşürülmesi gerektiğine değindi.

Çelik, ayrıca koç ve teke test istasyonlarının kurulmasına yönelik desteklerin artırılmalısını talep etti. Anaç hayvanlar için sıfır faizli kredi verilmesinin isteyen Çelik, ülkedeki çoban sıkıntısına yönelik, "Afgan çobanlar devreye alınmalı ve İŞKUR çobanlar için kontenjan ayırmalıdır. Sosyal güvence ve yetiştirici mağduriyetine yönelik çalışmalar yapılmalı. 50 bin hayvan sayısıdan az olan 10 küçük birlik desteklenmeli ve 1941 de çıkan çiftçi malları koruma kanunu kaldırılmalıdır." şeklinde konuştu.

Toplantıya, Et ve Süt Kurumu, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Tarım Sigortaları Havuzu temsilcileri ile üretici birliklerinin il başkanlarının yer aldığı yaklaşık 300 kişi katıldı.