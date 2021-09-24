Küçükbaş hayvancılık festivaline coşkulu açılışı

İnegöl Belediyesi uhdesinde; İnegöl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İnegöl Ziraat Odası ile İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali, coşkulu bir törenle açıldı.

İnegöl, bu yıl ilk kez Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivaline ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin en kapsamlı Küçükbaş Hayvancılık Tanıtım Festivali organizasyonu, bu sabah 10.00'da yapılan törenle Alanyurt Pazar Yerinde açıldı. 3 gün boyunca misafirlerini ağırlayacak olan festivalde yurt içi ile birlikte; Bulgaristan, Macaristan ve Ukrayna'dan gelen çiftlikler de yer alıyor.

Festivalin açılış programına İnegöl ve Bursa protokolü katılım gösterdi. Açılış töreninde konuşan İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanı İbrahim Kutlu, "Festivalimize katılan ve destek veren herkese teşekkür ediyorum. Yurt dışından Ukrayna, Bulgaristan ve Macaristan'dan yetiştiricilerimiz burada, ülkemizin güzide yetiştiricileri aramızda. Davetimiz üzerine burada bulunan herkese teşekkür ediyorum. İnegöl'ümüzün hayvan yetiştiricileri de bu birlik, beraberlik, bütünlük içerisinde toplandı. Bu festivalin amacı İnegöl'ümüzün kıvırcık koyununu tanıtmak, küçükbaş hayvan yetiştiricilerimizin motivasyon ve enerjisini yükseltmek. Hayırlı uğuru olsun inşallah" dedi.

İNEGÖL TARIM VE HAYVANCILIKTA PARLAYAN YILDIZ

Bursa İl Tarım Müdürü Hamit Aygül ise "İnegöl Belediyemizin böyle bir etkinlik düzenlemesi gerçekten onur verici. Çünkü hayvancılıkta bir şeyler üretip belli noktalara geldik ama bunun gösterilmesi, tanıtılması da oldukça önemli. O açıdan da bu festivali oldukça önemli buluyoruz. İnşallah bu organizasyon şehrimize ve ülkemize hayırlar getirir. Bursa'mız çok önemli bir sanayi kenti olmakla birlikte çok önemli bir tarım kenti. Özellikle bitkisel üretim ve hayvancılıkta Türkiye ortalamasının üzerinde verim alınarak ileriye doğru hızla büyüyerek gitmekte. İnegöl'ümüzde de hayvancılık oldukça önemli noktalarda. 2020 rakamlarına göre 67 bin küçükbaş hayvan, 18 bin dolayında da küçükbaş hayvan var. İnegöl'de bu noktada parlayan yıldızlardan biri" diye konuştu.

Belediye Başkanı Alper Taban da festival açılışında davetlilere hitaben bir konuşma yaptı. "Bizler için bugün gerçekten kıymetli bir gün" sözleriyle konuşmasına başlayan Taban, "Güzel bir günde şehrimizde bir ilki gerçekleştirmiş olacağız. Küçükbaş hayvancılıkla ilgili geçmişte böyle bir çalışma yapmamıştık. Bu organizasyonda özellikle İnegöl Küçükbaş Hayvan Damızlık Üreticileri ve Yetiştiricileri Derneği Başkanımız ve yönetiminin büyük emekleri var. Bizlere gelip böyle bir festival yaparak İnegöl kıvırcığı markasını geliştirmek istedikleri ifade ettiler. Paydaşlarımızı da yanımıza alarak bu güzel festivali bugün gerçekleştiriyoruz" ifadelerinde bulundu.

GIDA VE TÜKETİM HİÇBİR ZAMAN DURMAYACAK

Pandemi süreci içerisinde tarım ve hayvancılığın ne kadar kıymetli bir şey olduğunu bizatihi yaşadığımızı kaydeden Taban, şöyle devam etti: "Evet, güçlü bir mobilya üreticisiyiz, köftemiz var, turizm yapabiliyoruz, kaplıcamız var lakin bütün işler durabilir ama gıda ve tüketim hiçbir zaman durmayacak. Dolayısıyla böylesine stratejik bir alanda yatırımlarımıza devam etmek zorundayız. Gelecek nesiller için üretmeye devam edeceğiz sloganıyla yola çıkmış olduk. Bu anlamda yatırımlarımızı arttıracağız."

3 GÜN BOYUNCA EĞİTİMLER YAPILACAK

"Festivaller tanıtımdır, vitrindir, alıcı-satıcı bir araya gelir… Bunların her biri kıymetli. Bizler de burada kıvırcık ırkının tanıtılmasını izliyoruz. Burada Türkiye'nin en kaliteli damızlık küçükbaş hayvan çiftliklerini görmüş olacağız. Bu mesleği tanıtmak istiyoruz. Bu alanla uğraşan firmaları, çobanları ve çiftlikleri ortak bir paydada buluşturmak istiyoruz. Hayvan ırklarını uluslararası düzeyde tanıtmak istiyoruz. Yine hayvancılık sektörünü ve temaslı olduğu diğer sektör kuruluşlarını bir araya getirerek ekonomik bir değer ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu sektörün profesyonellerinden de eğitimler verilmesini istiyoruz. Aramızda çok değerli akademisyenlerimiz var. 3 gün boyunca çok kıymetli eğitimler yapılacak. Bunu da çok önemsiyoruz. Yine Macaristan, Bulgaristan ve Ukrayna'dan çiftliklerden gelen katılımcılarımız var. 120 farklı padok alanında 25 farklı ırkta 750 dolayında hayvan sergilenecek festival süresince. Burada 2 gün boyunca 30'ar dakikalık 6 farklı eğitim ve 18 farklı konuda da seminerler düzenlenmiş olacak. Festivalimiz Pazar akşamı son bulmuş olacak."

İNEGÖL'ÜN TARIMDAKİ ÖNCÜ ROLÜ TESCİLLENDİ

Son olarak bir konuşma yapan Kaymakam Eren Arslan da "İnegöl'ün her alanda olduğu gibi sanayide, turizmde, tarımda öncü olan rolünün bugün bir kez daha tescillendiğini görüyoruz. Bu organizasyonda emeği geçen tüm kurumlara teşekkür ediyorum. Tarım, bir ülkenin vazgeçilmez, insanlığın vazgeçilmez, insanın ilk yaratılışından bu yana öğrenip uyguladığı bir faaliyet. Tarımı olmayan bir toplum yok. Gıda, su bugün hepsi stratejik ürünler haline geldi. Bunları doğru ve kaliteli şekilde üretebilen ülkeler gerçek manada gelecek adına güçlü olan ülkelerdir. Bu yüzden de çiftçimizin ekonomisinin yükselmesi, tarımsal üretimimizin artması ülkemizin geleceği adına çok önemlidir" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri festival alanında kurulan padokları ve stantları ziyaret etti.

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