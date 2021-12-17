Küçükbaş hayvancılığa ilişkin değerlendirme toplantısı Antalya'da yapılacak

ANTALYA (AA) - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) "15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı" 19-21 Aralık'ta Antalya'da gerçekleştirilecek.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in küçükbaş hayvancılığa ilişkin değerlendirmelerde bulunacağı toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Bakan Yardımcısı Ayşe Ayşin Işıkgece ile Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof.Dr. Yunus Kılıç'ın katılması bekleniyor.

AA / Mustafa Çalkaya - Ekonomi Haberleri

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