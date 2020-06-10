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Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek

Konya'nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayata geçirilen proje kapsamında bundan böyle yaylalarda kendileri için özel olarak üretilen karavanlarda yaşam sürmeye başlayacak.

Küçükbaş hayvan yetiştiricileri yaylada karavanlarda yaşam sürecek
10.06.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:16

Konya'nın Hüyük ilçesinde, küçükbaş hayvan yetiştiricileri hayata geçirilen proje kapsamında bundan böyle yaylalarda kendileri için özel olarak üretilen karavanlarda yaşam sürmeye başlayacak.

Hüyük ilçesinde yürütülen "KOP Sayesinde Karavanımla Daha Mutluyum" projesi çerçevesinde 10 küçükbaş hayvan yetiştiricisinin barınma ihtiyaçları için özel olarak tasarlanıp hazır hale getirilen karavanların ilçeye gelmeye başladı. Hüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Tingiş, hayata geçirilen proje ile ilçe genelinde yaylaya çıkan küçük baş hayvan yetiştiricisinin yaşam koşullarının daha da iyi hale getirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Proje ile ilçede küçük baş hayvan yetiştiricisi olan 10 kişiye dağıtılacak sürü yöneticisi karavanının İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gelmeye başladığını belirten Tingiş, "Yüzde 30'u vatandaş, yüzde 70'i devlet hibesi sağlanan bu karavanlardan ilçemizde 10 hayvan yetiştiricimize dağıtacağız. En az 100 ve daha fazla küçükbaş hayvanı olan yetiştiricilerimiz için özel olarak üretilen, içinde televizyonu da olan bir karavan bu. Yaylaya, dağa çıkan, orada düzgün bir yatacak, kalacak yeri, yemek pişireceği, banyo yapacağı, insani ihtiyaçlarını görebileceği bir yer olmayan yetiştiricilerimiz bundan böyle bu karavanlar sayesinde daha konforlu, daha iyi şartlar altında barınma ve kalma imkanı sağlayabilecektir. Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen bu proje çerçevesinde dağıtacağımız karavanlardan bir tanesi kurumumuza teslim edildi. Diğerleri de peyder pey ilçemize gelerek ilerleyen günlerde yetiştiricilerimizin hizmetine sunacağız. Bu anlamda, projeye maddi destek sağlayan KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığımıza, Konya milletvekilimiz Gülay Samancı Hanımefendiye, Hüyük Kaymakamlığımıza ve Belediye Başkanlığımıza da her türlü yardım ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. İlçemize, bölgemize, yetiştiricilerimize hayırlı uğurlu olsun, bol kazançlar sağlasın diyorum" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

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