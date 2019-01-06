Küçükbaş hayvan üreticileri satışlarda alıcı bulamıyor

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarında işler durma noktasına geldi.

İlçe merkezine bağlı Şuhut Belediyesi Canlı Hayvan Borsası'nda her hafta sonu rutin olarak cumartesi günleri kurulan küçükbaş hayvan pazarı çevre il ve ilçelere de hitap ediyor. Alışverişlerin yok denecek kadar az olması küçükbaş hayvan üreticilerini endişelendirirken piyasayı da olumsuz etkiliyor. Küçükbaş hayvan üreticileri yem fiyatlarının 80 liraya kadar çıktığını ve bunun da çok pahalı olduğunu belirtirken, geçen senelere göre küçükbaş hayvan satışlarına alıcı bulamadıklarının altını çizdi. Küçükbaş hayvan üreticisi Ali Karakuş konuyla ilgili açıklamalarında, "Şuhut ilçe koyun pazarında işlerimiz durgun geçiyor gayet durgun. Alışverişte kısalık var. Hayvancılıkta yem, arpa gibi girdilerin maliyetleri yüksek. Para kazanmak çok zor geçtiğimiz yıllara göre çok zor. Pazara mal getirdik satmaya çalışıyoruz ama fazla bir alıcı yok. Piyasa normal ne düşük ne de yüksek ama alıcı kısa alım satımda bir durgunluk var" dedi.

Bir diğer küçükbaş hayvan üreticisi Sedat Teksüt ise konuyla ilgili açıklamalarında şunlara değindi:

"Kar yağışlarından dolayı yabancı alıcılarımız fazla gelemiyorlar. Birbirimiz arasında alışverişlerimiz şu anda gayet uygun. Piyasada istediğin şekilde kuzuya koyuna rağbet bulabilirsin. Allah yokluğunu göstermesin bereket versin işimiz bu."

Kaynak: İHA