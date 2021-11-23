Küçükbaş hayvan sürülerinin yaylalardan zorlu dönüşü haftalar sürüyor

ERZURUM (AA) - Türkiye'nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Iğdır'daki göçerlerin sürüleriyle yaylalardan dönüşleri haftalar sürüyor.

Vatandaşların geçim kaynağının genellikle tarım ve hayvancılık olduğu kentte, yaklaşık 1 milyon 400 bin küçükbaş hayvan bulunuyor.

İlkbaharda sürüleri ile yaylalara giden göçerler sonbaharda havaların soğuması, otlakların kuruması ile sürüleriyle yeniden kentin alçak rakımlı köylerine dönüyor.

Yöredeki göçerler, sürülerini genellikle Ağrı, Kars, Ardahan ve Erzurum'un yaylalarına götürüp yazı buralarda geçiriyor. Sonbaharda ise havaların soğumasıyla Iğdır'a dönüş başlıyor.

Yüzlerce koyun ve keçiden oluşan sürüleri ile yaylalardan yola çıkan göçerler 40 ile 60 gün arasında yaya olarak köylerine ulaşıyor.

Çiftçilerden Aslan Önay, AA muhabirine, yolda birçok zorlukla karşılaştıklarını fakat bir kayıp vermeden dönmeyi başardıklarını söyledi.

Önay, "Biz Kars'taydık, geri dönüşe geçtik. 50 gündür yoldayız, tabi zorlandık, çiftçilik çok zor. Kar, kış, soğuk hava ile mücadele ettik. Kuraklıktan dolayı ot yok. Bizim 1200 hayvanımız var, yaklaşık 7-8 aydır yaylalardayız." dedi.

Çiftçilerden Rıza Tiltay ise sürülerini Erzurum, Kars ve Ağrı'da otlattıktan sonra yola çıktıklarını belirterek, "Yaklaşık 40 gündür yoldayız, bir ara çok kar altında kaldık. Kurak yerler vardı, buraları mecburen geçtik. Sarp kayalık alanlardan da geçtik, şimdi memleketimize vardık." diye konuştu.

"Tekrar geri dönüşümüz hava ve ot durumuna göre değişiyor"

Kışın sonlarına doğru yeniden yaylaya çıkış için hazırlıkların başlayacağını aktaran Tiltay, şunları söyledi:

"Tekrar geri dönüşümüz hava ve ot durumuna göre değişiyor. Şehirde otlatabileceğimiz yerler fazla olursa daha uzun süre otlatıyoruz. İlkbaharda, nisan ayında köylerde kimse kalmaz. Herkes yeniden kırlara gidecek, havalar biraz daha ısınınca ise yaylaların yolunu tutacaklar. Biz geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz, ömrümüz böyle geçiyor."

AA / Hüseyin Yıldız - Son Dakika Haberleri

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