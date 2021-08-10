Küçükbaş hayvan sayısında hedef 90 milyon
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Küçükbaş hayvan sayısında hedef 90 milyon

Küçükbaş hayvan sayısında hedef 90 milyon
Anadolu Ajansı / Burak Milli - Haberler | Güncel

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvan sayımızı 48 milyondan 55 milyona çıkardık, hedefimiz 90 milyona ulaşmak.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvan sayımızı 48 milyondan 55 milyona çıkardık, hedefimiz 90 milyona ulaşmak." dedi.

Çelik, AA muhabirine, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin Türkiye'nin milli meselesi olduğunu söyledi.

Keçileri, "ormanın sigortasıdır" şeklinde tanımlayan Çelik, son dönemdeki yangınlar üzerine, "Bu orman yangınlarına vesile olan yabani otlardır. Eğer keçi ormanda olsa bu ormanın temizlikçisi gibi bu otları yer ve temizler. Dolayısıyla yangını da yüzde 99 engeller. Bu vesileyle biz istiyoruz ki bütün ormanlarımız keçiye açık olsun ve keçi de ormanın temizlik görevlisi olsun. Bizim şu anda yaşadığımız özellikle kaba yem ihtiyacımızı da hem gidermiş olsun hem yem maliyetlerimizi düşürelim hem de koyunla keçiyle ormanımızın geleceğini koruma altına alalım." önerisinde bulundu.

Yılmadan yorulmadan üretime devam ettiklerini aktaran Çelik, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen bir yıllık süre zarfında küçükbaş hayvan sayısında yüzde 12 artış sağladıklarını belirterek, "Küçükbaş hayvan sayımızı 48 milyondan 55 milyona çıkardık, hedefimiz 90 milyona ulaşmak." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Burak Milli

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