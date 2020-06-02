Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 gözaltı
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Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 gözaltı

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Küçükbaş hayvan hırsızlığına 2 gözaltı
02.06.2020 11:25 | Son Güncelleme: 02.06.2020 11:25

İzmir'in Menemen ilçesinde küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Koyundere Kemal Atatürk Mahallesinde ikamet eden C.E. isimli şahsın 17 tane küçükbaş hayvanı, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Durumun bildirilmesi üzerine Menemen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar neticesinde, (F.E.) isimli şahsın evinde bahse konu 5 adet koyun ile 2 adet kuzu yakalandı. Olayla ilgili F.E ile C.A isimli şahıslar Cumhuriyet savcılığının talimatını ile gözaltına alınırken, olayda kullanılan araç yediemin otoparkına çekildi.

Şahısların adli işlemlerin devam edildiği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

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