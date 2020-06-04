Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı
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Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 keçi, ağaç kesme motoru ve balyoz hırsızlığına karışan 2 şüpheli, jandarmanın takibi ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı.

Küçükbaş hayvan hırsızları kameradan tespit edilip yakalandı
04.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:44

ANTALYA'nın Serik ilçesinde, 8 keçi, ağaç kesme motoru ve balyoz hırsızlığına karışan 2 şüpheli, jandarmanın takibi ve güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirildi. 

Farklı tarihlerde, Serik'e bağlı Abdurrahmanlar Mahallesi'nde O.B.'ye ait evden 3 keçi, Eskiyörük Mahallesi'nde R.A.'ya ait bağ evinden ağaç kesme motoru ve balyoz ile Aksu ilçesi Kundu Mahallesi'nden 5 keçi çalınması ihbarını değerlendiren jandarma ekipleri, bölgede bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görgü tanıklarının beyanlarından şüphelilerin kullandığı kamyonetin plakasını tespit eden jandarma, Muratpaşa ilçesi Zeytinköy Mahallesi'ne operasyon düzenledi. Operasyonda, hırsızlık şüphelileri A.R.T. ve R.A. jandarma tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen 33 adet hap ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgularında, çaldıkları hayvan ve malzemeleri satarak uyuşturucu madde satın aldıklarını söyledi. Bunun üzerine yapılan araştırmada, çalınan 8 keçi, ağaç kesme motoru ve balyoz bulunarak, sahiplerine teslim edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, hafif ticari araçla hayvanların yanına gelen şüphelilerin kucakladıkları keçileri, aracın bagajına koyup uzaklaştıkları anlar yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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