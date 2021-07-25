Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın
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Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın

Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde bulunan bir küçükbaş hayvan çiftliğinde meydana gelen yangında maddi hasar meydana geldi.

Bandırma'nın kırsal Doğa Mahallesi'nde bulunan Turgut P.'ye ait küçükbaş hayvan çiftliğinde sebebi henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Meydana gelen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Bandırma Grup Amirliği ve Aksakal müfreze ekiplerince müdahale edildi. Yangın sonunda çiftlikte bulunan 20 kuzu telef olurken, 2000 civarı balya ve balyaların depolandığı yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği öğrenildi. - BALIKESİR

Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın
Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın
Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın
Küçükbaş Hayvan Çiftliğinde yangın

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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