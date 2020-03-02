Küçük Zeynep'in elinden Afrika'ya can suyu

02.03.2020 11:14 | Son Güncelleme: 02.03.2020 11:46

Sakarya'da yaşayan 9 yaşındaki Zeynep Güldü, annesiyle yaptığı kurabiye, pasta ve börekleri kermeste satarak elde ettiği gelirin yanı sıra lise öğrencilerinin de desteğiyle Afrika'da su kuyusu açma hayalini gerçeğe dönüştürecek.

Bahçelievler Gazi İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Zeynep Güldü, ağabeyinin okullara kırtasiye malzemesi alınması için açtığı kermeste çekilen ve kendisinin de 2 yaşındayken yer aldığı videodan etkilenerek harekete geçti.

Afrika'da su sıkıntısı çeken kardeşleri için su kuyusu açtırmaya karar veren Zeynep, evde annesiyle yaptığı kurabiye, pasta ve börekleri kermeste satarak para biriktirmeye başladı.

Annesi Reyhan Güldü'nün öğretmenlik yaptığı Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri de durumdan haberdar olarak küçük Zeynep'in hayaline katkıda bulunmak için okulda kermes açtı.

Öğrenciler kermeste gıda, kırtasiye malzemesi ve giyim ürünleri satarak Zeynep'in bütçesine katkı sağladı.

Zeynep ve lise öğrencilerinin katkılarıyla elde edilen 16 bin lira, su kuyusu açılması için küçük kız tarafından Sakarya Erenler Diyanet Vakfı yetkililerine teslim edildi.

"Afrika'daki kardeşlerimiz mutlu olunca ben de mutlu olacağım"

Zeynep Güldü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Afrika'da suya ihtiyaç olduğu için projeyi başlattığını söyledi.

Proje bitince Afrika'daki kardeşlerinin mutlu olacağını belirten Güldü, "Su kuyusu ihtiyacını belgesel izleyerek öğrendim. Annem Afrika'daki kardeşlerimizin videosunu izletti, onların su kuyusu açıldığı zamanki sevincini gördüm. Börek, pasta yaparak evin önünde açtığımız kermeste sattık. Bu proje bitince Afrika'daki kardeşlerimiz çok mutlu olacak." diye konuştu.

Kermesten yaklaşık 2 bin liraya yakın gelir elde ettiklerini dile getiren Zeynep, şöyle devam etti:

"Anneme 'Bu para nasıl artacak?' diye sordum. Birkaç hafta sonra annem öğretmenlik yaptığı okuldan izin aldı ve projeyi orada devam ettirdik. Afrika'daki kardeşlerimiz mutlu olunca ben de mutlu olacağım. Ben burada su içerken onlar içemiyorlar. Bu projeyi onları düşünerek başlattım. Onlar da orada su içebileceği için çok mutluyum. Ben bu projeyi yaptım, belki benden görüp başkaları da su kuyusu açtırır, Afrika'daki kardeşlerimiz daha fazla su içebilir. Herkesi su kuyusu açma projesine davet ediyorum."

"Onların da bizim gibi su içmeye hakkı var"

Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden Rümeysa Esma ise Afrika'da insanların su ihtiyacı dolayısıyla projeye destek verdiklerini kaydetti.

Kermes düzenlediklerini aktaran Esma, "Onların da bizim gibi su içmeye hakkı var. Din kültürü öğretmenimiz Reyhan hocamız öncülüğünde oluşturduk bu kermesleri, biz de devamını getirdik. Hocamızın kızı Zeynep bir kermes düzenlemek istemiş, biz de bunu okulda devam ettirdik. Daha öncesinde İdlib için kumanya ve battaniye yardımı yaptık. İleriki zamanlarda da çalışmalarımız olacak inşallah." ifadelerini kullandı.

Hayrunisa Demirci de "Kermeste kalemler, kitaplar, takılar, kolyeler ve kıyafetler sattık. Afrika'da su kuyusu açılacağı için mutluyuz." dedi.

Sakarya İmam Hatipliler Derneği Başkanı Yahya Bakır ise Zeynep'i örnek davranışından dolayı tebrik ederek, su kuyusu bütçesine katkı sağlayan Halit Evin Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve okul yönetimine teşekkür etti.

Kaynak: AA