Küçük Yusuf'tan Polis Babaya: "Uyumadan, Sütümü İçmeden Gel"

Küçük Yusuf'tan polis babaya: "Uyumadan, sütümü içmeden gel"

MARDİN - Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katılan 4 buçuk yaşındaki Yusuf Ethem, polis babasının günün kutlarken sarf ettiği "Uyumadan, sütümü içmeden gel" sözleri, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Mardin'de Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümü 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda düzenlenen gösteri ve çeşitli etkinlikler ile kutlandı. Törene, Vali Vekili Bahattin Çelik, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Vali Yardımcıları Osman Demir, Mesut Uslu, AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, Artuklu Belediye Başkanı Abdülkadir Tutaşı, emniyet müdür yardımcıları, polisler, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, şehit yakınları ile vatandaşlar katıldı.

Hükümet Konağı'nda Atatürk anıtına çelenk bırakılması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Etkinlikte motosikletli yunus timlerinin Türk bayraklı gösterisi, bomba ve narkotik eğitimli köpeklerin şovu, polis teşkilatı mensuplarının araç korteji oluşturdu. Trafik polisleri de araçları ceza ve uyarı için değil sürücülere çiçek vermek için durdurdu.

İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, törende yaptığı konuşmasında, Türk Polis Teşkilatı'nın 174. kuruluş yıl dönümünü kutlamanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Mardin'in güvenliği ve huzuru sağlama konusunda ciddi bir vazife ifa edildiğini vurgulayan Onar, şunları kaydetti:

"Üslenmiş olduğumuz zor fakat son derece şerefli görevimizi şerefli görevimizi yaparken amacımız sürekli yenilenen görev anlayışıyla ve kanunlardan alındığımız yetkiyle hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalarak, temel hak ve özgürlüklere saygılı şekilde huzurun inşası ve asayişin teminini sağlamaktır. Sizlerin halkıyla bütünleşmiş bir görev anlayışıyla her ne koşul ve gerekçeyle olursa olsun halkın huzur ve güvenliliğini tehdit eden hiçbir harekete katiyen müsamaha gösterilmeyeceğini inancım tamdır. Nitekim 15 Temmuz gecesi bunu en büyük güzel örneğidir. Bu topraklarda Çanakkale ruhunu hala taze olduğunu göstermektedir. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz güçlendikçe tüm sorunların üstesinden çok daha kolay geleceğiz."

Küçük Yusuf'tan babasına duygusal mesaj

Törenin ardından İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı motosikletli yunus polis timi ve dedektör köpekler gösteri sundu. Gösteride yunus polislerin motosikletleri ile oynayan 4 buçuk yaşındaki Yusuf Ethem, yunus polisi olan babasını ve tüm polisleri çok sevdiğini belirterek, gece babasını geç karşıladığını söyledi. Ethem, "Babam sütümüzü içelim yatmadan önce gelsin istiyorum. Babam biz uyuduğumuz zaman geliyor, sonra kalkıyoruz istediklerimizi söylüyoruz, babam sonra işe gidiyor, akşam oluyor birazcık bekliyoruz, sütlerimiz içiyoruz yatıyoruz."

Gösterinin ardından polisler motosikletler, araçlar ve zırhlı ejder araçları ile şehir içinde kortej turu attı. Tur esnasında vatandaşlar polislerin geçişleri sırasında alışlarla karşıladı ve lokum ikram etti.

Etkinlik kapsamında kortej turunun ardından polisler araçlar sürücülerine ve yayalara karanfil dağıttı.

Kaynak: İHA