Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
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Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı

Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Muhabbed Gurubi gözyaşlarına boğuldu.

Küçük Yusuf son yolculuğuna uğurlandı
02.07.2020 17:58 | Son Güncelleme: 02.07.2020 18:02

Eskişehir'de, iki gün önce kaybolan ve sabah saatlerinde sulama kanalında cesedi bulunan 10 yaşındaki Yusuf Gurubi son yolculuğuna uğurlanırken, acılı baba Muhabbed Gurubi gözyaşlarına boğuldu.

Eskişehir'de kaybolduktan 41 saat sonra sulama kanalında cansız bedeni bulunan Iraklı Yusuf Gurubi'nin cenazesi Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi morgundaki işlemlerinin ardından Şirintepe Mahallesindeki Yayla Camii'ne getirildi. Küçük Yusuf'un cenaze törenine baba Muhammed Gurubi'nin yanı sıra komşuları katıldı. Ayakta durmakta güçlük çeken baba Gurubi, oğlunun tabutunun başında uzun süre durduktan sonra taziyeleri kabul etti. Oğlunun tabutuna sarılıp gözyaşlarına boğulan babayı komşuları teselli etmeye çalıştı. Küçük Yusuf'un cenazesi kılınan ikindi namazının ardından Asri Mezarlığında toprağa verildi.

Öte yandan cenazeye katılanlar Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında maske takıp sosyal mesafe kuralına uyarak saf tuttu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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